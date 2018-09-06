Otostopla 108 araç değiştirip, Karadeniz'i gezdiler

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - İZMİR’den yola çıkan Başak Demir (20) ve Taha Karan (22), bir ayda otostopla 108 araç değiştirerek Karadeniz\'i gezdi.

İzmirli Başak Demir ve Taha Kıran, otostopla Karadeniz turu için bir ay önce yola çıktı. İkili, bir ayda 108 araç değiştirerek Karadeniz\'in yaylalarını gezdi. Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi\'ne gelen iki gezgin, çadır kurup kamp yaptı. Gürcistan\'ın Batum kentini de ziyaret eden ikili, kendilerine katılan Burak Duran\'la birlikte otostopla geri dönecek.

Otostopla 108 araç değiştirerek Karadeniz\'i gezdiklerini anlatan Başak Demir, \"Yorucu bir yolculuk oldu fakat çok keyifliydi. Gittiğimiz yerlerde yaklaşık bir hafta kalıp o bölgeleri geziyoruz. Kamp ve otostop yaparak ilerliyoruz. Gürcistan\'a da geçtik. Orada da bir hafta kalıp tekrar Türkiye’ye döndük. Çamlıhemşin\'de bir hafta kalıp geri dönüşe geçeceğiz\" dedi.

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