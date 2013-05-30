Otostop yapan kadını arabasına alan Şahin Özer 500 bin lirasını kaptırdı

Ünlü yapımcı Şahin Özer, Sarıyer'den Bahçeköy'deki evine giderken arabasına aldığı bir kadının saldırısına uğradı. Otostop yapan kadını öğrenci sanıp, yardımcı olmak amacıyla arabasına alan Özer, 500 bin lirasını çaldırdı. Özer, "Ben 10 senedir ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Vatandaşların dikkatli olmasında fayda var" diyerek uyarıda bulundu.

Şahin Özer yaşadıklarını hurriyet.com.tr'ye anlatttı.

Ünlü yapımcı, "Zekeriyaköy, Bahçeköy ve Denizciköy'de oturan insanlar olarak Bahçeköy'de otostop yapan Orman Fakültesi öğrencilerini aracımıza alırız ve onları Maslak'a ya da metroya kadar götürürüz. Akşamları da Maslak'tan alır, Bahçeköy'deki yurtlarına bırakırız. Buradaki tüm insanlar aynı şeyi yapar. Ben de otostop çeken birini aracıma aldım. O öğrencilerden biri sandım ama değilmiş. Elindeki bıçak mı, tornavida mı tam göremedim ama beni gasp etti. Üzerimde 3 bin TL'ye yakın nakit vardı. Bir de ertesi gün bankaya verilecek olan 100'er bin TL'lik 5 tane çek. Olaydan sonra polisi aradım. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği memurları yanıma geldiler ve çok ilgilendiler. Savcılığa da gittim. Gerekli işlemler yapıldı. Soruşturma sürüyor" dedi.

Şahin Özer "Ben 10 senedir ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Vatandaşların dikkatli olmasında fayda var" diyerek uyarıda bulundu.