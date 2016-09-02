Otostop çektikleri araç sürücüsünü soydular

Adana'da 19 yaşındaki Çağla D. ve 24 yaşındaki Ebru G., otostop yapıp durdurdukları otomobilin sürücüsünü, cinsel ilişkiye girme vaadiyle götürdükleri evlerinin sokağında soydu.

DHA'nın haberine göre, Adana'da 39 yaşındaki Osman Ş., merkez Seyhan ilçesinin Fuzuli Caddesi'nde otomobili ile ilerlerken Çağla D. İle Ebru G. otomobile el kaldırıp durdurdu. Karnına yerleştirdiği yastıkla kendine hamile gibi gösteren Ebru G. hastaneye gitmek istediklerini söyleyip, yardım istedi.

Osman Ş.'nin kabul etmesi üzerine de kadınlardan Çağla D. ön koltuğa, hamile görünümlü Ebru G. de arkaya bindi. Bir süre sonra Osman Ş.'ye cinsel ilişki teklifinde bulunan Çağla D., "Evim hemen yakında, oraya gidelim" diyerek yolu değiştirmesini istedi.

Sokağa giren Osman D.'nin otomobilinin etrafı bir anda mahalleli tarafından sarıldı. Çıkan arbede sırasında Çağla D. ile Ebru G., Osman Ş.'nin cebindeki cüzdanı alıp otomobilden indi. Ara sokağa giren kadınlar, kayıplara karıştı.

İçinde 1300 TL para bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Osman Ş., polise başvurdu. Operasyon düzenleyen polis, 2 kadını yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgularında susma hakkını kullanan kadınlar, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen dolandırıcı kadınlar, yüzlerini gizledi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan iki kadın adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.