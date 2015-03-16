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Otopsi raporu: Köpekler parçaladı

Eskişehir'de, sokak köpekleri tarafından parçalanmış kadının otopsi raporu açıklandı

16 Mart 2015 14:42

Eskişehir’de boş arazide yiyecek vermeye gittiği köpeklerin parçaladığı İngiltere’deki Leeds Üniversitesi doktora öğrencisi 34 yaşındaki Erinç Pütün, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pütün’ün cenazesi, morgdan alınarak Vişnelik Mahallesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camii’ne getirildi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde Erinç’in babası Reyhan Pütün, annesi Serpil Pütün ve kardeşi Barış Pütün cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Pütün, Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, cesette ateşli silah ya da kesici alet izinin olmadığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi; “Ölümün, köpeklerin saldırması neticesi gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, soruşturma devam etmektedir.”

Vücudunda çok sayıda hayvan ısırma izleri olan Pütün’ün, Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopside, ’hayvan saldırısına bağlı dış kanama sonucu yaşamını yitirdiği’ belirlendi.

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