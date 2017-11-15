Otopsi raporu: Çin’de ölen Rus model zehirlenmiş olabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Çin’de geçen haftalarda, 13 saatlik bir modellik görevinin ardından yaşamını yitiren Vlada Dzyuba adlı 14 yaşındaki Rus modele yapılan otopside vücudunda “biyolojik zehir” kalıntılarına rastlandı.

Rus model Vlada Dzyuba, Şangay Moda Haftası\'na katıldıktan sonra yaşamını yitirmiş ve modelin \"aşırı yorgunluk\" ve menenjit nedeniyle öldüğü belirtilmişti. Resmi Çin otopsi belgeleri ise “birçok iç organın zarar gördüğünü, karaciğerin iş göremez hale geldiğini ve böbrek yetmezliği olduğunu” gösteriyor.

Rus Araştırma Komitesi geçtiğimiz ay hayatını kaybeden modelin şüpheli ölümüne ilişkin cezai soruşturma açmış, reşit olmayan modelin Çin’de sağlık sigortası olmadan çalışarak eğitimini sekteye uğratması eleştirilmişti. Konunun gündeme gelmesi reşit olmayan Rus modellerin kötü şartlarda çalıştırılmalarına da dikkat çekmişti. (Fotoğraflı)