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OTOPARKTAN LÜKS OTOMOBİL ÇALAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA İstanbul'da yediemin otoparkından  kontak anahtarlarını alarak  iki lüks otomobili çalan iki hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı

19 Ocak 2018 14:57

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da yediemin otoparkından  kontak anahtarlarını alarak  iki lüks otomobili çalan iki hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı. Çaldıkları araçlardan birine sahte plaka takarak dolaşan şüpheliler polis tarafından şüphe üzerine durdurulunca gözaltına alındığı belirtildi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirtilirken, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

HIRSIZLIK ANINDA KAMERALARA YAKALANDILAR
Bahçelievler, Şirinevler mahallesi Acıbadem sokak üzerinde bulunan bir otoparkta geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olayda park halindeki iki otomobil ve otoparkın bürosunda bulunan çok sayıda otomobil anahtarı çalınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı dedektifler güvenlik kameralarını incelemeye aldı , şüphelilerin çalıntı bir otomobille otoparka geldiklerini belirlendi. İki kişinin gizlice otoparkın büro olarak kullanılan bölümüne girdikleri ve masanın üzerindeki kontak anahtarlarını çaldıkları görüldü. Aynı kişilerin otoparkta park halindeki otomobiller arasından en lükslerini seçerek çalmalarıda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR
Polis şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürürken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler şüphe üzerine lüks bir aracı durdurdu. İnceleme sonucu aracın belgelerinin sahte olduğu ayrıca içindeki kişilerinde sahte kimlik kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine otomobilin içinde bulunan Seyyit G.(30) ile Şahmeran G.(23) gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR
Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin yapılan incelemesinde azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerden Seyyit G.\'nin daha önceden 30 kez polis tarafından gözaltına alındığı ayrıa 14 ayrı mahkeme tarafından arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli Şahmeran G.\'nin ise 19 kez polise geliş kaydı bulunduğu ayrıca 11 ayrı mahkeme tarafından arandığı öğrenildi. İki şüphelinin de cezaevi firarisi oldukları belirtildi. Şüpheliler hakkında 3 ayrı otomobil çalmak, sahte kimlik belgesi kullanmak suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Zanlıların emniyetten çıkışı


 

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