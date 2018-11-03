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Yaşam

Otoparktaki otomobilin kapılarını çaldılar

Kadıköy'de, otoparkta bulunan bir otomobilin iki kapısı çalındı

03 Kasım 2018 15:42

İstanbul Kadıköy'de, iki gün önce ilginç bir hırsızlıklık olayı yaşandı. Bostancı'da bir apartmanın otoparkında bulunan otomobilin iki kapısı sökülerek çalındı. 

Olay, önceki gece Bostancı'da bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Beyaz bir otomobille otoparka gelen şüpheliler, görüntülenmemek için önce güvenlik kamerasını ters yöne çevirdi. Hırsızlar daha apartmandaki bir eve misafirliğe gelen kişinin otomobilinin sağ ön ve arka kapılarını çaldı. Misafirlikten ayrılırken kapıları çalınmış otomobilini gören ismi açıklanmayan kişi,  durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Polis, güvenlik kamera görüntülerince görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. (DHA)

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