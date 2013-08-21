Otoparkta yaşanan Gezi dayağına rapor: Kimlik tespiti yapılamadı

Hürriyet 'ten Salim Uzun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından görevlendirilen 2 müfettiş iki ayrı olayla ilgili ifade ve deliller ışığında geniş bir rapor hazırladı. Müfettişler Ankara ’ya dönüş yaparken, üniversite öğrencileri B.Ö, E.S.O ve İ.A’yı tekme, tokat ve coplarla döven polislerin kimlik tespitlerinin yapılamadığı ortaya çıktı.



Dayak görüntülerine ilişkin uzmanlar tarafından hazırlanan raporda ortamın karanlık, kameranın sabit olduğu ve görüntü kalitesinin düşüklüğüne vurgu yapıldı. Ayrıca görüntüleri büyütme işlemi esnasında dağılma olduğu için görüntüden fotoğraflamanın da mümkün olmadığı belirtildi. Raporun sonuna ise, "Görüntüden kimlik tespiti yapılamamıştır" ifadesi eklendi.



Ankara'ya gönderilebilir



Bundan sonraki süreçte dayak görüntüsünün Ankara’da bulunan EGM Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderilmesi istenebilir. Burada yapılacak incelemede dayak görüntüsü tespit yapılabilecek düzeye getirilebilirse fotoğraflı karşılaştırmaları yapılarak kimlikleri belirlenen memurlar soruşturma dosyasına dahil edilebilecek.



Kurul toplanacak



Bu süreç devam ederken Antalya Vali Yardımcısı Fuat Ergün başkanlığında toplanan kurul, hazırlanan rapor ışığında kimlik tespiti yapılabilen polisler hakkında karar alacak. Eğer rapor içeriğinde rütbesi başkomiserin üzerinde bir memurun ismi yer alırsa dosya EGM Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. Video ve fotoğraflarla suç işlediği tespit edilen polislere verilecek cezada raporun netice ve kanaat kısmında yer alan ifadeler de büyük önem taşıyor.