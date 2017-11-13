Otoparkta kadınları taciz eden kişi yakalandı

İzmit'te hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı.

Olay, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası M.S.Y, iddiaya göre hastane otoparkındaki E.M. isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulundu.



M.S.Y. kadının yardım çığlıkları üzerine korkarak kaçtı. E.M.’nin haber vermesi üzerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eşkal bilgilerini aldıkları M.S.Y.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)