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Yaşam

Otoparkta bulunan bebek yeni ailesine kavuştu

Muğla'nın Milas ilçesinde otoparkta bulunan ve Bulut adı verilen bebeğin, yeni ailesine teslim edildiği bildirildi.

03 Nisan 2009 03:00

Muğla'nın Milas ilçesinde otoparkta bulunan ve "Bulut " adı verilen bebeğin, yeni ailesine teslim edildiği bildirildi.

Milas Kaymakamı Şahin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi otoparkında bulunan bebeğin yeni ailesine teslim edildiğini belirtti.

Aslan, "Tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınan bebek, kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde müracaat edip sırada bekleyen bir aileye, yetkililerin nezaretinde teslim edildi" dedi.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi otoparkında 11 Şubatta terk edilmiş bulunan 2 günlük bebek, hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanenin çocuk servisindeki hemşireler bebeğe "Bulut" adını vermişti.

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