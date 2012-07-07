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Yaşam

Tek gözü görmeyen otoparkçı gözlük camına reklam aldı

Sağ göz görmedi için gözlük camına reklam alan otoparkçı 'Nasılsa kullanmıyorum' dedi

07 Temmuz 2012 15:55

Mersin'in Anamur İlçesi'nde otoparkçılık yapan Bilal Yalçın, sağlam gözü için kullandığı gözlüğünün sağ gözü görmediği için yararlanmadığı tarafını reklam karşılığı aylık 150 liraya kiraladı.

"İlçe merkezinde otoparkçılık yaptığımdan her gün yüzlerce kişiyle yüz yüze geliyorum. Gözlüğün sağ tarafından yararlanmadığım için reklam alma fikri aklıma geldi" diyen Yalçın tarım ilaçları bayii Ayhan Temel'i ikna edip gözlüğüne reklam almayı başardı. İlk reklamını alalı 2 gün olan Yalçın, başka teklifler geldiğini de ekledi.

Yaptıkları anlaşma gereği Bilal Yalçın, 150 lira karşılığında bir aylığına sağ gözlük camına kırmızı zemin üzerinde "Aytemel Tarım" yazdırarak takmaya başladı. Hayata geçirdiği ilginç reklam kampanyasıyla dikkat çeken Bilal Yalçı, Ben kendisi ile barışık yaşamayı seven bir kişiliğe sahibim. "Nasıl olsa sağ gözümün bana bir faydası yok. Bari gözlüğümün camına reklam alarak aile ekonomisine bir katkıda bulunayım" dedim diye konuştu.

Reklam aldıktan sonra 10 günlüğüne 750 lira civarında tekliflerin geldiğini ancak ilk aldığı reklamın süresi bitmeden gözlüğünün camına yenireklam almayacağını da aktaran Bilal Yalçın, her fırsatta karşısından gelen vatandaşlara reklamı göstermeye çalışırken, gözlükte reklamı görenler de şaşkınlık yaşıyor.

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