Otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 6 ay daha ertelendi

Park etme ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemeyi amaçlayan otopark yönetmeliği, 6 ay daha ertelendi.

Son düzenlemeyle 30 Haziran 2020 olan yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi.

22 Şubat 2018 tarihinde 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Bu tarih daha sonra 1 Ocak 2019, 30 Haziran 2019, 31 Aralık 2019, 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020’ye ertelendi.

Eski yönetmelikte her üç daireye bir otopark gösterme zorunluluğu bulunuyordu. İki yıl önce çıkarılan ve yürürlüğe geçirilemeyen otopark yönetmeliğine göre, yeni inşa edilecek binalarda her bir daireye en az bir otopark alanı yapılması gerekiyor. Yönetmelik otoparkların inşasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Buna göre yaya alanları, bisiklet yolları ve kaldırımlar otopark olarak düzenlenemiyor ve kullanılamıyor. Otopark alanının yüzde 1’inden az olmamak üzere ilave alan bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılması bekleniyor.