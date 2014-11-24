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Yaşam

Otopark ücretleri İstanbulkart ile ödenebilecek

İSPARK otoparklarında otopark ücreti İstanbulkart ile ödenebilecek

24 Kasım 2014 19:04

İSPARK otoparklarında İstanbulkart ile ödeme yapabilecek. Sürücü, otoparka girmeden önce herhangi bir toplu taşıma aracını kullanmışsa aktarma sistemi devrede tutularak otopark ücretinde indirim yapılacak.

İSPARK'tan konuya ilişkin açıklamaya göre, kentte her gün yaklaşık 100 bin araca hizmet veren İSPARK otoparklarında, giriş çıkışları hızlandırmak ve sürücüleri nakit para derdinden kurtarmak amacıyla İstanbulkart ve HGS ile ödeme imkanı sunulacak.

İstanbul'da 600 noktada 80 bin araç kapasiteyle otopark işletmeciliği yapan İSPARK'taki bu uygulama için tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak, otoparklardaki ödeme gişeleri ve bariyer sistemleri İstanbulkartla uyumlu hale getirildi.

İlk etapta katlı otoparklarda ve bariyer sistemi bulunan noktalarda başlatılacak uygulama kapsamında, otopark girişinde okutulacak kart, çıkarken tekrar okutulduğunda ödeme alınacak.

Sürücü otoparka girmeden önce herhangi bir toplu taşıma aracını kullanmışsa aktarma sistemi devrede tutularak, otopark ücretinde indirim yapılacak.

Aynı şekilde kişi, otoparkı kullandıktan sonra da farklı bir ulaşım aracıyla yoluna devam edecekse indirimli olarak yoluna devam edebilecek.

 

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