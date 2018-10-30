Otopark ücreti kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, otopark ücreti nedeniyle çıkan kavgada parkmetre görevlisinin kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan sürücü Engin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emeksiz Caddesi\'nde akşam saatlerinde parkmetre görevlisi S.K., park ücretini ödemediği iddiasıyla Engin Doğan\'la tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan S.K.\'nin kardeşi S.K. de kavgaya karıştı ve üzerindeki bıçakla Doğan\'ı yaraladı. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan Engin Doğan, çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan Doğan, hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Engin Doğan\'ı bıçakladığı iddiasıyla parkmetre görevlisinin kardeşi S.K.\'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Doğan\'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu\'nun morguna konuldu.