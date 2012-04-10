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Otopark kavgasında tazminata mahkûm oldu

Sema Özerdem, otoparkta kendisini uyaran güvenlik görevlisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tazminata mahkûm oldu.

10 Nisan 2012 10:34

İş kadını Sema Özerdem (Çelebi), otoparka ters yönden girdiği için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Ümit Bıyık’a hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tazminata mahkûm oldu.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Özerdem ve şoförü Murat Çamlıca’nın, otopark görevlisi Bıyık’a 2 bin 500’er TL ödemesine hükmetti. Sema Özerdem, bir süre önce Bıyık’a hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı ceza davasında 1 yıl 4 ay hapse çarptırılmış, mahkeme, hükmün ertelenmesine karar vermişti.

Ümit Bıyık, 4 Mart 2008’de Fulya’da meydana gelen olayda, Sema Özerdem’in kendisine, “Çek git lan şuradan. Sen kim oluyorsun, beni tanıyor musun. Ben Allah’ım. Şerefsiz. Akıllı ol. Bacaklarını kırarım” dediğini, Özerdem’in şoförü Murat Çamlıca’nın da “Akıllı ol, şerefsiz” sözlerini sarf ettiğini iddia etmişti. Olay, güvenlik kameralarına böyle yansımıştı.

 

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