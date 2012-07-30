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Yaşam

Otopark kavgasında iki sporcu öldürüldü

Maltepe’de spor salonu işleten Milli Taekwondocu Ahmet Sarı ve fitnesshocası Emrah Kaygusuz, park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu silahla vuruldu

30 Temmuz 2012 08:09

 

Maltepe’de spor salonu işleten Milli Taekwondocu Ahmet Sarı ve fitness salonunun hocası Emrah Kaygusuz, park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu silahla vuruldu
 
Hürriyet'in haberine göre, Maltepe Altay Çeşme Mahallesi Saldıray çıkmazında taekwondo ve fitness salonu işleten Milli Taekwondocu Ahmet Sarı (49) ve Sarı’nın salonunda fitness hocası olan Emrah Kaygusuz ile aynı apartmanda oturan bir kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.
 
İddialara göre Ahmet Sarı ve Emrah Kaygusuz önceki gece saat 23.00 sıralarında otomobilini spor salonunun önüne park eden Burçin E.’yi uyardı. Burçin E., aracını kaldırmazken, yine iddiaya göre taraflar arasında küfürlü tartışma yaşandı.  E., uyarılara rağmen aracını spor salonunun önüne bırakıp üst kattaki evine çıktı. Tam tartışma sona erdi diye düşünülürken Burçin E., kısa süre sonra evinden elinde silahla aşağı dönüp Sarı ve Kaygusuz’a ateş etti. Sarı’ya 4, Kaygusuz’a ise bir  kurşun isabet ederken saldırgan E., olay yerinden kaçtı. Sarı olay yerinde Kaygusuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
Olayla ilgili olarak konuşan Sarı’nın arkadaşları, “Hocamızla karşı taraf arasında otomobilin park edilmesi yüzünden bir tartışma yaşandı. Karşı taraf alkollüydü küfürler ediyordu. Daha sonra yukarıya çıkıp silahla geri geldi ateş etti” diye konuştular. Taekwondo alanında birçok başarısı olduğu öğrenilen Ahmet Sarı’nın Milli takımlarda antrenörlük görevlerinde de bulunduğu öğrenildi. Polis Burçin E.’yi arıyor.
 

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