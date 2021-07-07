Otopark işleten kişi, günlük park ücretini 2 euro olarak belirledi: Yurt dışından gelen vatandaşların aklında soru kalmasın diye böyle bir sisteme başvurdum

Sakarya’nın merkez ilçesi Adapazarı’nda otopark işleten Erhan Salık, günlük park ücretini 2 euro olarak ilan etti. Salık, döviz kurunu 10 lira olarak sabitlediklerini ve yaptıkları tabelanın çok dikkat çektiğini söyledi.

Vatandaşların tepki gösterdiği uygulamayı savunan Salık, otopark fiyatlarının illere göre değiştiğine dikkat çekti. Salık, “Yurt dışından gelen vatandaşların aklında soru kalmasın diye böyle bir sisteme başvurdum bu sene. Zaten son iki yılımız. Daha sonra bu okul yıkılarak buraya katlı otopark yapılacak. Şu an aldığımız tepkiler güzel, herhangi bir sıkıntımız yok. Euronun kur fiyatını da 10 TL’ye sabitledik” dedi.

"Her şey Türk usulü olsun"

Otopark işletmecisinin yaptığı uygulamayı eleştiren Fatma Şahin ise “Ben Belçika’dan geliyorum. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Zaten burada, sokaklardaki dükkanların isimlerine bakıyorum; yabancı isim olduğu zaman çok üzülüyorum. Dükkanlara giriyoruz yabancı müzik çalıyor. Ben diyorum ki Türk kalın. Her şey Türk usulü olsun. Burada lira yazsın; niye euro yazıyorsun? Ben yazılmaması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. (ANKA)