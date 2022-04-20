Otonomi Yönetim Kurulu’ndan Sabah yazarına: Bürokrasiye ulaşıp derdimizi anlatamıyoruz

Otonomi Yönetim Kurulu, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a "Bürokrasiye ulaşıp derdimizi anlatamıyoruz" eleştirisini dile getirdi.

Donat yazısında, "Rastlantı... Bizim şansımız... Otonomi Yönetim Kurulu toplantısı vardı... Katıldık. Yönetim Kurulu... 25 üye.Sorunlarını dinledik. En yoğun iki şikâyet... Sanki herkes sözleşmiş: Bizler kayıtlı, vergi ödeyen galeri sahipleriyiz... Ama sektör kayıtdışı iş yapanlarla dolu... Adam market, berber, kuaför, kasap, kamu görevlisi... Araç alıp satıyor... Vergi ödemiyor... Devletin bu işe el atması lazım. Siyasetçiler gelsinler... Sorunlarımızı dinlesinler... Bürokrasiye ulaşıp derdimizi anlatamıyoruz." ifadesini kullandı.