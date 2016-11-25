Otomotivde ÖTV yükseldi; işte motor hacmine göre değişen yeni oranlar

Otomobilde ÖTV oranları yükseltildi. Yeni vergi oranlarına göre motor hacmine göre ÖTV oranı yüzde 45 ile yüzde 160 arasında değişiyor.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni vergi oranlarına göre motor hacmine göre ÖTV oranı yüzde 45 ile yüzde 160 arasında değişiyor.

Buna göre yeni ÖTV oranları şu şekilde:

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen araçlar için %60 (ÖTV matrahı 40 bin TL'yi geçmeyenler için %45, 40 bin ile 70 bin TL arasında olanlar için %50)

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 cm3 arasında olan araçlar için %110 (ÖTV matrahı 100 bin TL'yi geçmeyenler için %100)

Elektrik motoru olup 50 KW'ı geçen, motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler %60 (ÖTV matrahı 50 bin TL'yi aşmayanlar için %45, 80 bin TL'yi aşmayanlar için %50)

Elektrik motoru olup 100 KW'ı geçen, motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler %110 (100 bin TL'yi geçmeyenler için %100)

Diğer araçlar için %160