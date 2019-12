-OTOMOTİVDE İKİNCİ ELDE YENİ DÖNEME DOĞRU İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı Yüksel Mermer, ikinci el otomobil satışlarının daha kurumsal bir kimlikte yapılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, ''Mahalle aralarındaki ikinci el oto galerilerinin kaldırılıp, belli bir yerde toplanması, bir hüviyete kavuşması ve devlete de bir katkı sağlaması için çalışıyoruz'' dedi. TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanlığına ikinci dönem seçilen Mermer, yaptığı açıklamada, bu mecliste otomotiv distribütörlerinden, üreticilere, yan sanayicilerden, ikinci el otomobil satıcılarına kadar sektörün her kesiminden temsilcilerinin bulunduğunu, otomotiv sektörünün birbirine bağlantılı olan tüm paydaşlarını içine alan bir meclis olduğunu anlattı. İkinci el otomotiv ticaretinde bu işin yapılanmasının oluşması gerektiğini vurgulayan Mermer, şöyle konuştu: ''Önüne gelen herkes bu işi yapmamalı. İkinci el otomobil satışlarının daha kurumsal bir kimlikte yapılması için çalışmamız var. Bu işi yapacaklar için belirli kıstasların belirlenmesi ve kayıt altına alınmasının kolaylaştırılması lazım. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararlar var, caddeleri işgal ediyorlar. Bunları bir çatı altına toplamak lazım. Bunların oto centerlarda toplanması lazım.'' Yüksel Mermer, otomobil galericilerinin de bunu istediklerini ifade ederek, galericilerin de otomobil pazarlarının oto centerlara taşınarak resmi hüviyete kavuşmasını istediklerini anlattı. Böyle bir oluşumun ikinci el otomobil alıcıları açısından da son derece olumlu olduğuna işaret eden Mermer, ''Satılan otomobillerin trafikten kayıtları düşmüyor. Otomobil, iki, üç el değiştiriyor. Sonra araç kaza yapıyor veya trafikte ceza yazılınca ilk sahibine geliyor. Bunların hepsi ortadan kalkar ve tüketicinin de hakları korunmuş olur. Aldığı yer belli olur. Ayrıca da her devirde devlete kar olur'' diye konuştu. Mermer, Türkiye'de otomotiv parkının çok eski olduğunu ve bu parkın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünyanın her tarafında otomobilin ilk alındığında vergisinin az olduğunu, araç yaşlandıkça vergisinin arttığını dile getirdi. Türkiye'de ise bu durumun tam tersi olduğunu anımsatan Mermer, bunun, otomotiv parkının yaşlı olmasına yol açtığını ifade etti. Otomotiv sektör temsilcilerinin, yıl başında, pazarın geçen yıl gibi olmayacağını tahmin ettiklerini belirten Mermer, ancak nisan ve mayıs aylarına gelindiğinde tüm sektör oyuncularının tahminlerinin yüzde 50 oranında arttığını söyledi. Yüksel Mermer, Türkiye'de bu yıl otomotiv pazarında satışların beklenilen ve tahmin edilen seviyelerden daha fazla olduğunu ifade ederek, ''Sektörde büyük rekabet var. Ben bayi ve distribütörlerin para kazandıklarını zannetmiyorum'' dedi.