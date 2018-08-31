Otomotivde haritada gösterilemeyecek bölgelere de ihracat

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Türkiye otomobilin anavatanı olan ülkeler de dahil, dünyaya otomotiv ve yan sanayi parça ihracatı gerçekleştiriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konsolide verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.39 artışla 19 milyar 198 bin 305 dolarlık ihracat yaptı. Temmuz ayında ise yüzde 13.75 artışla 2 milyar 765 milyon 276 dolarlık ihracatta bulunuldu.

Özellikle haritada gösterilemeyecek ismi fazla bilinmeyen bölgelere de ihracatların yapılması dikkat çekti. Pasifik Okyanusu\'ndaki Yeni Kaledonya ve Samoa, Afrika\'nın batısındaki Cape Verde, ada ülkeleri Bermuda ve Mauritius ve Afrika\'nın güney ucundaki Lesotho sadece onlardan birkaçı…

ABD’ye 7 ayda 552 milyon dolar ihracat

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerine getirmeyi düşündüğü araç ithalatında yüzde 25 ek gümrük vergisiyle ilgili gelişmeleri Türkiye’de yakından izliyor. AB ülkelerine ek vergi getirilmesi halinde Türkiye’nin de ABD’ye olan ihracatının etkilenmesi bekleniyor. TİM verilerine göre, ABD’ye de araç ve parça ihracatı yapan Türkiye, otomotiv endüstrisinde bu yılın 7 ayında ABD’ye ihracatı yüzde 26.60 düşüşle 552 milyon 905 bin dolara geriledi.

Bursa kenti otomotiv endüstrisinin kalbi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ise Ocak-Temmuz döneminde Bursa ihracatı incelendiğinde, Otomotiv sektörünün yüzde 59 ile en büyük paya sahip oldu. Bu dönemde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 9.0 düşüşle 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ford Otosan’ın yılın ilk yarısında İhracat geliri Avrupa ticari araç pazarındaki büyüme, araçlarına olan güçlü talep ve kur etkisiyle yıllık yüzde 39 arttı ve 12.099 milyon liraya çıktı. Ford Otosan’ın İhracat adetleri, yıllık yüzde 8 artışla 165 bin 166 adet olurken, tarihinin en yüksek altı aylık ihracatı kaydedildi.

En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler 2017-2018 (7 ay)

1.Almanya (yüzde 12.25 artış-2 milyar 544 milyon dolar-2 milyar 855 milyon dolar)

2.İtalya (yüzde 9.49 artış-1 milyar 944 milyon 944 bin dolar-2 milyar 149 bin dolar)

3.Fransa (yüzde 19.96 artış-1 milyar 724 milyon 610 bin dolar-2 milyar 68 milyon 868 bin dolar)

4.İspanya (yüzde 10.55 artış-1 milyar 9 milyon dolar-bir milyar 115 milyon dolar)

5.Belçika (yüzde 22.57 artış-715 milyon 541 bin dolar-877 milyon dolar)

6.Birleşik Krallık (yüzde 5.56 artış-1 milyar 741 milyon 571 dolar-bir milyar 838 bin dolar)

7.Birleşik Devletler (yüzde 26.60 azalış-753 milyon 249 bin dolar-552 milyon 905 bin dolar)

8.Polonya (yüzde 18.74 artış-537 milyon 264 bin dolar-637 milyon 969 bin dolar)

9.Slovenya (yüzde 36.34 artış-497 milyon 691 bin dolar-678 milyon 452 bin dolar)

10.Romanya (yüzde 36.66 artış-393 milyon 249 bin dolar-537 milyon 430 bin dolar)

11.İsrail (yüzde 14 artış-299 milyon 262 bin dolar-341 milyon 336 bin dolar)

12.Fas (yüzde 40.87 artış-223 milyon 885 bin dolar-315 milyon 400 bin dolar)

13.İsveç (yüzde 10.99 artış-281 milyon 108 bin dolar-312 milyon dolar)

14.Rusya Federasyonu (yüzde 57.28 artış-174 milyon 41 bin dolar-273 milyon 739 bin dolar)

15.Portekiz (yüzde 44.48 artış-167 milyon 541 bin dolar-241 milyon 484 bin dolar)

En fazla ihracatta artışın olduğu ülkeler-2017-2018 7 ay

1.Venezuela (yüzde 7 bin 792 artış-212 bin dolar-16 milyon 784 bin dolar)

2.Bangladeş (yüzde 392 artış-2 milyon 84 bin dolar-10 milyon 274 bin dolar)

3.Fildişi Sahili (yüzde 123 artış-2 milyon 900 bin dolar-6 milyon 470 bin dolar)

4.Gine Bissau (yüzde 412 artış-56 bin dolar-289 bin dolar)

5.Honduras (yüzde 393 artış-48 bin dolar-238 bin dolar)

6.Jamaika (yüzde 138 artış-23 bin dolar-55 bin dolar)

7.Maldiv Adaları (yüzde 223 artış-98 bin dolar-317 bin dolar)

8.Namibya (yüzde 2057 artış-8 bin dolar-184 bin dolar)

9.Togo (yüzde 205 artış-129 bin dolar-397 bin dolar)

Haritada gösterilemeyecek yerlere ihracatlar (Ocak-Temmuz)

1.Yeni Kaledonya - 2 milyon 650 bin dolar

2.Bermuda - 114 bin dolar

3.Cayman Adaları - 6 bin dolar

4. Faroe Adaları - 87 bin dolar

5.Ekvator Ginesi - 115 bin dolar

6.El Salvador - 545 bin dolar

7.Eritre - 9 bin dolar

8.Fransız Polinezyası - 1 milyon 754 bin dolar

9.Guetemela - 590 bin dolar

10. Fildişi Sahili - 6 milyon 470 bin dolar

11.Lesotho - 41 bin dolar

12.Madagaskar - 1 milyon 154 bin dolar

13.Mali - 6 milyon 729 bin dolar

14. Mauritius - 2 milyon 633 bin dolar

15.Samao-38 bin dolar

16. Mozambik-508 bin dolar

17.Moritanya-2 milyon 746 bin dolar

18. Seyşel Adaları-64 bin dolar

19. Trinidad Tobago- 1 milyon 495 bin dolar