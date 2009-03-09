Otomotivde dizel payı yüzde 9 geriledi

Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 2 ayında tüm segmentlerde dizel araç satışlarının payı yüzde 54'ten yüzde 45'e geriledi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomotiv pazarında 2009 yılı şubat ayı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,32 oranında gerileyerek, 21 bin 742 adede düştü.



Yılın iki aylık döneminde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre 38,08 oranında azalarak, 41 bin 348 adet olarak gerçekleşti.



Ocak - şubat döneminde binek otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,46 azalarak, 27 bin 665 adede, hafif ticari araç satışları da aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 49,31 azalarak 13 bin 683 adede geriledi.



Geçen ay otomobil satışları ocak ayına göre yüzde 10, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 oranında arttı. Toplam pazarda ise önceki aya göre yüzde 10,9 artış görüldü. Yılın ilk 2 ayında binek otomobil pazarının yüzde 81'ini yine vergi oranları düşük olan A (mini), B (küçük) ve C (orta) segmentlerinde yer alan araçlar oluştururken, bu dönemde en yüksek satışa 12 bin 156 adet ve yüzde 44 pay ile B segmenti araçlar ulaştı.



Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ocak - şubat döneminde pazardaki daralmaya paralel olarak C segment binek araç satışlarında yüzde 38'lik daralma görülürken, B segment araçlarda ise daralma yüzde 27 ile sınırlı kaldı.



En yüksek daralma lüks sınıflarda



En yüksek daralma yüzde 43 ile E (lüks) sınıf araçlarda görülürken, onu yüzde 40 ile F (üst lüks) sınıf binek araçlar takip etti.



Ocak - şubat döneminde kasa tiplerine göre bir değerlendirme yapıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi, geçen yıllarda olduğu gibi yüzde 58 pay ile sedan araçlar oldu.



Binek otomobil pazarı motor hacmi bazında incelediğinde 2009 yılı ocak - şubat döneminde en yüksek paya yüzde 78 ile 1600cc altındaki araçlar, 21 bin 707 adet satışla sahip oldu. Yılın iki aylık döneminde dizel binek araç satışları geçen yıla oranla yüzde 42 oranında düşüş gösterdi. Toplam satışların 12 bin 539 adedi dizel otomobillerden oluşurken, tüm segmentler içindeki dizel araç satışlarının payı yüzde 54'den yüzde 45'e düştü.



Otomobil pazarında ocak - şubat döneminde otomatik şanzımanlı araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düşüş gösterdi. Tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı araç satışlarının payı yüzde 28'den yüzde 32'ye yükseldi.

