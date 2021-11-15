Otomotivde çip krizi: Üretim yıllık yüzde 28,3 daraldı

Dünya genelinde yaşanan çip krizi otomotiv sektörünü etkiledi. Çip kriz nedeniyle zaman zaman duran Türkiye'nin otomotiv ana üretimi Ekim ayında, bir önceki yıla göre yüzde 28,3 daralarak 108 bin 78 adete indi. Düşüşte otomobil üretimi yüzde 32,6 daralarak başı çekti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre on aylık döneme bakıldığında üretim geçen yıla göre yüzde 2,5 artış göstererek 1,03 milyon adet oldu. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 5,3 geriledi.

Ağır ticari araç dahil yurtiçi araç pazarı Ekim’de yüzde 38,2 daralarak 60 bin 44 adet olurken, Reuters hesaplamalarına göre otomobil ve hafif ticari araç dışında kalan ağır ticari araç pazarı Ekim’de 3 bin 298 adet oldu.

Otomobil ihracatı 14,8 azaldı

Sektörün ihracatı Ekim’de yüzde 16,4 azalarak 87 bin 27 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 14,8 azalarak 54 bin 224’e düştü. Toplam ihracat on aylık dönemde yüzde 5,3 artışla 758 bin 702 adet oldu.(REUTERS)