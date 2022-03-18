"Otomotivde bulunabilirlik sıkıntısı yaşanabilir"

Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği(OYDER) Başkanı Turgay Mersin son günlerde yaşanan tedarik sıkıntılarının otomotiv sektörüne etkisini değerlendirdi. Mersin "Son 1,5 yıldır yaşadığımız çip kriziyle beraber ve Rusya Ukrayna savaşıyla beraber, metalde bir fiyat artışı ve ithalatta bir sıkıntı yaşanıyor gibi görünüyor. Bu şu anda araç bulunabilirliği ile ilgili bir sıkıntı yaratmadı ama ileride yaratacağı kesin." diye konuştu.

Bloomberg HT yayınına katılan Mersin şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada savaşın yarattığı maliyet dışında bir tedarik sıkıntısı şu anda yok. En azından müşteriler showroom’larda istedikleri araçları bulabiliyorlar. Şu anda tabi stoklarla idare ediliyor ama gelecekte hem lojistik fiyatları hem navlun bedellerinin hem de akaryakıt fiyatlarının artması maliyet artışlarını getirecek. Tabii üretimde de sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor çünkü bu bir müddet daha sürecek gibi duruyor etmese bile onların ayağa kalkması aylar alabilir. Şu anda bir sorun yok gibi dursa da önümüzdeki günlerde bir tedarik sıkıntısı yaşanacağı tahmin ediliyor bu da tabi üretime ve fiyatlara yansıyacaktır"

"Yükselen ham madde fiyatları kaçınılmaz şekilde fiyatlara yansıyacak"

Otomotiv sektörünün ilerde zor günler geçirebileceğini fakat bulunabilirlikte geçen seneki kadar sorun yaşanacağını düşünmediğini belirten Mersin artan maliyetlere dikkat çekerek şöyle dedi:

"Geçen seneki kadar olacağını düşünmüyorum. Geçen sene çok daha fazla sorun vardı talep de çok fazlaydı. Bu sene biraz talepte de daralma var ama önümüzdeki aylarda geçtiğimiz sene kadar olmasa da kesinlikle bir bulunabilirlik sıkıntısı yaşanacak.

Bence ondan daha önemlisi maliyet. Hammadde fiyatları yükseldiği için kaçınılmaz şekilde fiyatlara yansıyacak. Avrupa’da az önce sizin söylediğiniz gibi Ocak-Şubat ayında yüzde 4’lük bir daralma var. Şunu da söylemek lazım Türkiye’de bu daralma daha fazla yaklaşık yüzde 15 civarında. Bu da maalesef Türkiye’deki alım gücünün düşmesinden de kaynaklanıyor çünkü şu anda bulunabilirlikte bir sıkıntı yok.

Faizlerin yüksek olması ve araç fiyatlarının yükselmesi alım gücünü düşürdü. Yüzde 15 daralma normal bir daralma değil ki Mart ayını daha kapatmadık ama yüzde 20’lik bir daralma daha olacak gibi görünüyor. Acilen önceki sene yapıldığı gibi faizlerde destek çıkılması lazım yoksa otomotiv sektörü gün geçtikçe kan kaybetmeye devam ediyor. İlk üç ayda yüzde 15-20 pazar daralması görebiliriz"