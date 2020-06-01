Otomotiv yan sanayisinden kötü haber: İşçilerin yüzde 15'inin çıkarılması gündemde

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Koronavirüs Etki Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, 1 Haziran’dan itibaren tedarik sanayisinde ‘komple duruş’ eğilimi sona ererken, 21 Haziran itibariyle üyelerin yüzde 42’si sosyal mesafeli normal çalışma düzenine döneceğini bildirdi. Tedarik sanayisinde üretim hacimlerinin Haziran ayıyla birlikte yüzde 60’ların üzerine çıkacağının da ortaya koyulduğu ankette, sektörün yaşaması muhtemel ciro ve istihdam kaybı özellikle dikkatleri çekti. Anket sonuçlarına göre, TAYSAD üyelerinin en az yarısı, Nisan ayında yüzde 55’ten fazla ciro kaybı yaşadı. Her iki tedarik sanayiciden biri yıl sonunda yüzde 25 ciro kaybı yaşayacağını öngörmekte. Pandeminin yarattığı iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getiren katılımcılar, sene sonuna kadar mavi yaka çalışanlarında yaklaşık yüzde 15; beyaz yaka çalışanlarında ise yüzde 9 azalma olabileceğini belirtti.

"Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmalı"

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörü için erkenden alınacak önlemlerin birçok olumsuz senaryonun önüne geçebileceği gibi Türkiye’ye ciddi avantajlar sağlayabileceğini belirtti. Avrupa’da otomotiv sektörü için açıklanan önlem paketlerinden örnekler veren Kanca, “Son anketimiz, Haziran ayı itibariyle tüm üyelerimizin yeniden üretime başladığını ve üretim hacimlerinin kademeli olarak arttığını ortaya koyuyor. Bununla beraber, anket otomotiv endüstrisinin geleceği için acil sinyaller de veriyor. TAYSAD olarak, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması ve kamu bankaları aracılığıyla yerli araç satışının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği sürecinin uzatılması da açıklanması gereken diğer önemli destekler arasında yer alıyor. Aksi halde, ankette de görüldüğü üzere özellikle istihdam anlamında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.