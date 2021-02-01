Otomotiv yan sanayi 2020'de yüzde 10 küçüldü; ihracat yüzde 11.4 daraldı

Otomotiv yan sanayi 2020’yi yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) verilerine göre otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL’yi buldu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Otomotiv Tedarik Sanayicilerinin kasasından geçen sene yaklaşık 3 milyar TL eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde 3 milyar TL civarında kayıp yaşaması sektör için önemli bir kayıp oldu” dedi. Yazıcı, 2021 yılının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toparlanma yılı olmasını beklediklerini belirterek, araç üretiminin yüzde 13 artışla 1,5 milyon adede çıkmasını, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etiklerini kaydetti.

"Elektrikliye geçiş öngördüğümüzden hızlı"

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığını vurgulayan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı şunları söyledi:

“Yeni teknolojiler, otomotiv sektöründe hayatta kalmak istiyorsak mutlaka adapte olmamız ve üzerine çalışmamız gereken bir konu. 2020 yılı başında içten yanmalı motorlu araçların oranını yüzde 85 olarak öngörmüştük yani elektrikli ve hibrid araç oranı en fazla yüzde 15 olur diyorduk. Avrupa’da 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 20’ye kadar çıktı. Yani öngörümüzden daha hızlı bir değişim var. Elektrikli araçların artışına paralel, tedarik sanayi olarak yeni parçaları üretebilir hale hızla gelmeliyiz. 2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek. Yani, bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak.”