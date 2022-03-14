Otomotiv üretimi ve ihracatı şubatta geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldı. Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12, otomobil üretimi yüzde 20 oranında azaldı. İhracat da yüzde 11 azaldı.

Otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 105 bin 644 adet oldu. Otomobil üretimi ise aynı döneme göre yüzde 9,6 azalarak 61 bin 544 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre ihracat adet bazında yüzde 10,4 gerileyerek 78 bin 737 adet olmasına karşılık dolar değeri yüzde 0,7 artarak 2,6 milyar dolar oldu.

Ağır ticari araç dahil yurtiçi pazar yüzde 15,1 daralarak 52 bin 098 adet oldu. Ağır ticari araç satışları Şubat’ta geçen yıla göre yüzde 13 düşüşle 2 bin 446 adet oldu.

Üretim geriledi

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12, otomobil üretimi yüzde 20 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 196 bin 194 adet, otomobil üretimi ise 109 bin 322 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 61, kamyon grubunda yüzde 66, otobüs-midibüs grubunda yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde oldu.

İhracat da azaldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 1'e yakın azaldı, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4,8 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azalarak 1,3 milyar Euro oldu. Ocak- Şubat döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 7 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 10 oranında arttı.