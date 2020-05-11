Otomotiv üretimi ilk 4 ayda yüzde 28, ihracat yüzde 33 azaldı

Otomotivde yılın ilk dört aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 352 bin 309 adet, otomobil üretimi de yüzde 24 azalarak 244 bin 869 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 360 bin 759 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı verilere göre birçok fabrikanın kapalı olduğu Nisan ayında toplam otomotiv üretimi yalnızca 11 bin 164 adet olarak gerçekleşti. Mart ayında bu rakam 103 bin 350 adetti.

Mart ayının son bölümünde yavaşlayarak 72 bin 102 adette kalan otomobil üretimi, Nisan ayında yalnızca 9 bin 661 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan, Nisan ayında ticari araç üretimi bin 503 adet, traktör üretimi ise 997 adet oldu. 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubunda bu daralma yüzde 21, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 16, hafif ticari araç pazarı yüzde 12 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 40 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk dört aylık döneminde hafif ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 49 gerisinde kalırken, ağır ticari araç pazarı 2015 yılının yüzde 71 gerisinde kaldı.

İhracat yüzde 33 azaldı

Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak, 286 bin 963 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 27 oranında azalarak 200 bin 935 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 43 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 4 bin 27 adet oldu. Covid-19 salgını, dünya ticaretini etkilediği gibi Türkiye’nin en çok otomotiv ihracatı gerçekleştirdiği Avrupa’da da özellikle Nisan ayında ticareti durma noktasına getirdi. Mart 2020’de 83 bin 771 adet olan otomotiv ihracatı, Nisan ayında 9 bin 327 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 15 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 27, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 23 azalarak 3 milyar dolar seviyesinde kaldı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 21 azalarak, 2,7 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Pandeminin getirdiği ciddi maliyetlere karşı destek çağrısı

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün konuyla ilgili açıklamasında, “Ara verdiğimiz dönemde, üretime yeniden dönüşün artık eskisi gibi olmayacağını göz önüne alarak, sanayimizin özel koşulları ve süreçleri ışığında bir ‘Geri Dönüş Rehberi’ hazırladık. Bu rehberi, otomotiv sanayisinin tüm paydaşlarıyla paylaştık. Rehberde, birçok yaratıcı proje ve salgının yayılımını önleyici önemli tedbirler yer alıyor. Tabi ki, alınan önlemlerin bir sonucu olarak üretim kapasiteleri eskisi gibi seyretmeyecek. İlk etapta yavaş bir üretim modeline ve ardından kademeli olarak artan bir döneme gireceğiz. Azalan talep, ticaretin yavaşlaması ve üretim süreçlerinin ağır olması otomotiv sektörü üzerine ciddi bir maliyet bindirecektir. Bu noktada, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, otomotiv sektörünün birtakım düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. En azından pandemi döneminde; nakit desteği, vergilerle ilgili düzenlemeler ve otomotiv ürünlerinin pahalılaşmasına neden olan regülasyon geçişlerinin ötelenmesi oldukça kritik önem taşıyor” dedi.