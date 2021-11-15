Otomotiv üretimi ekimde yüzde 28,3 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ekim ayı otomotiv üretim verilerini açıkladı. Buna göre otomotiv üretimi ekimde yüzde 28,3 düşüşle, 108 bin 78 adete geriledi. Ekimde otomobil üretimi ise yüzde 32,6 düşüşle 64 bin 637 olarak kaydedildi.

Ekim'de otomotiv pazarı yüzde 38,2 düşüşle 60 bin 44 olurken, otomobil pazarı ise yüzde 46,9 daralmayla 40 bin 512'ye geriledi.

Adet bazında toplam otomotiv ihracatı Ekim'de yüzde 16,4 gerilerken, tutar olarak ise otomotiv ihracatı yüzde 10,4 düşüşle 2,65 milyar dolar oldu.

2021 yılı ocak-ekim döneminde toplam üretim yüzde 3 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi ise 635 bin 745 adet düzeyinde gerçekleşti.