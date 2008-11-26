Otomotiv üretimi 2009'da 1 milyon adetin altına düşer mi?

2007 yılında 1 milyon 130 bini aşan üretime imza atan Türk otomotiv sektörü, çok değil bundan 3 ay önceye kadar 2008 yılında 1.3, 2009’da ise 1.5 milyon adetlik üretim adetlerine ulaşmayı hedefliyordu. 2012 yılı üretim hedefi ise tam 2 milyon adetti.



Hükümet yetkililerinden, sektör temsilcilerine kadar herkes bu hedef konusunda hem fikirdi. Çünkü son 3 yıla baktığımızda karşımızda yüzde 50 büyüyen bir otomotiv sektörü vardı.



Bu yılın ilk yarısındaki üretim rakamları da bu rakamları doğrular nitelikliydi. Ama malum kriz gelip, Türk otomotiv sektörünün en büyük ihraç pazarı Avrupa’yı da vurunca, tüm üretim hedefler revize edilmek zorunda kaldı. Hem Avrupa hem de Türkiye pazarının daralmasıyla düşen talep yüzünden fabrikalarda üretimler hızla düşmeye başladı.



Bugün gelinen noktada 2008 yılının ilk üç aylık döneminde toplam otomotiv üretiminde artış oranı yüzde 42 iken, ikinci üç aylık dönemde bu oran yüzde 24’e geriledi, üçüncü üç aylık dönemde ise yüzde 7 düzeyinde gerçekleşti.



Kasım ve Aralık’ta fabrikaların vardiya sayısını düşürdüğü, üretimlere uzun süreli aralar verdiğini düşünürsek üretimin bu yılsonunda 2007 yılına benzer seviyede kapanacağı ortada. 2008 yılı için yıl başında 1.3 milyon adet üretim hedefi koyan ancak ilk 3 aylık sonuçlar sonrasında hedefleri revize ederek 1.4 milyon adede çıkartan otomotiv sektörünü 2009 yılında çok daha zor zamanlar bekliyor.



Otomotiv ana sanayinin öngörülerine göre 2009 yılında toplam üretim 1 milyon 182 bin, 2010 yılında 1 milyon 363 bin, 2011 yılında ise 1 milyon 146 bin olarak hedefleniyor. Bu öngörüler iyi senaryo olarak yorumlanıyor. Kötü senaryoya göre 2009 yılında üretimin 1 milyon 27 bin adet civarında olması öngörülüyor. Hatta son günlerde bu öngörü bile düşürülerek 1 milyon adedin altına çekilmiş durumda. Yani bu yılı otomotiv sanayi kayıpsız atlatsa da krizin etkisi kendini 2009 yılında tam anlamıyla gösterecek. Sektörün 1.5 milyon adet olan üretim hedefi 2009’da en az yüzde 33 düşecek.



Bu kaybın yüzde 50’yi bulacağı bile konuşuluyor. Halbuki son iki yıldır fabrikalar yeni yatırımlar yapıp kapasitelerini artırıyorlardı. Tofaş yeni projelerle kapasitesini 400 bin adede, Ford Otosan Amerika ihracatının gazıyla 300 bine, Oyak Renault ise yeni Symbol ve Clio Grand Tour üretimleriyle 360 bin adede çıkarmıştı. Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği de (TAYSAD) 2009 yılına ilişkin öngörülerini değiştirdi.



Kötü senaryoya göre 2009 yılında Tofaş’ın üretimde 300 bin adede ulaşması bile zor gözükürken, Ford Otosan’ın üretiminin 200 bin adetler seviyesinde olacağı öngörülüyor. Kapasitesini 360 bin adede çıkartan Oyak Renault’un ise 2009 yılında 220 bin adet üretim yapması bekleniyor. Tabi bunlar şu anki kriz ortamında oluşan öngörüler. Dileriz hükümet acil önlemler alır da son yıllardaki üretim artışı eski gücüne ulaşır.

