-OTOMOTİV SORUŞTURMASI ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, motorlu araçlardan bazılarının model yılının değiştirilmesi, ticari araçların binek araçlara dönüştürülmesiyle, araçların tip onay belgelerinde sahtecilik yapılmasıyla ilgili olarak yürüttükleri bir soruşturmada savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Bakan Ergün, bu olaylara karışan Bakanlık personelinden bir kısmının görevlerine son verilirken, bazılarının da görev yerlerinin değiştirildiğini bildirdi. Ergün, OSTİM Çıraklık Eğitim Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ''KOBİ'ler İçin Alternatif Finansman İmkanları: KOBİ'ler Borsaya Açılıyor'' konulu toplantının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Bakanlıkta otomotiv sektörüyle ilgili yürütülen ve bugün basına yansıyan soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermesini istemesi üzerine Ergün, söz konusu olayın 1,5 yıl önce yaşandığını kaydetti. Yaşananların Bakanlıkta yürütülen bir soruşturmanın sonuçları olduğuna dikkati çeken Ergün, soruşturmayla ilgili bilgi verirken daha önce Türkiye'de motorlu araçlarda model yılı uygulaması bulunduğunu, aracın piyasaya çıktığı tarihin onun modelini oluşturduğunu hatırlattı. Ergün, yaptıkları soruşturma kapsamında bu konunun da yer aldığını belirterek şunları kaydetti: ''Ama araç birkaç yıl önce üretilmiş olsa bile ithalat yoluyla Türkiye'ye geldiği ve piyasaya çıktığı zaman o aracın modeli şeklinde algılanıyordu. Esas amaç şuydu. İçeride fabrikaların revizyona girdiği zaman genellikle Ağustos ayları. Ağustostan sonra üretilen araçlar yeni model. Ondan önce üretilen araçlar eski model olarak algılanıyordu. Şimdi bu uygulamayı artık ortadan kaldırdık. Aracın üretildiği tarih önemli. Model yılı dediğimiz hadise uygulamadan kalktı. Aracın üretildiği tarih önemli. Eğer araçta, modelde bir değişiklik olduysa o firma değişiklikleri zaten ilan edecektir. Kaportayı mı değiştirmiştir. Motoru mu değiştirmiştir, farları mı, koltukları mı değiştirmiştir. Neyi değiştirmişse değiştirdi. Ya da yepyeni bir tasarım mı yaptı? O firmanın ilan edeceği şartlara bağlı bir şey. Bizim için aracın üretim tarihi belli. Bazı araçların birkaç yıl önce üretildiği halde Türkiye'ye girdikleri tarihte yeni araç diye yani sanki o yıl üretilmiş veya o ay üretilmiş araç diye girdikleri tespit edildi. Bununla ilgili bir araştırma yapıldı. Onunla ilgili bazı tespitler yapıldı. Tabii bir kısım kamu görevlilerininde bu işin içerisinde olduğu tespit edilince bunlar görevden alındılar. Bir kısmı memuriyetten oldu. Bir kısmı ayrıldı. Mahkemeye sevk edilenler de elbette olacak. Bir hadise bu.'' Konunun bir başka boyutunun daha bulunduğunu belirten Ergün, olayın bu boyutunda ise bazı ticari araçların daha sonra binek araçlara dönüştürülerek vergi kaybı yaratılmasının yer aldığını anlattı. Ticari araçlarla, binek araçların vergilerinin farklı olduğuna belirten Ergün, ''Araç içerisinde bazı operasyonlar yapılarak, koltukları sökülerek vs. gibi yöntemlerle araçların ticari araç niteliğinde piyasaya girdikleri ama girer girmez binek araç hüviyetine sahip oldukları, böylece önemli bir vergi kaybının ortaya çıktığını gördük'' dedi. Ergün, bu konuyla ilgili hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi. -TİP ONAYI BELGELERİNDE SAHTECİLİK- Yürüttükleri soruşturma ortaya çıkan bir diğer konun ise araçlarda herhangi bir değişiklik yapılması halinde tip onayı belgesi alınmasıyla ilgili olduğunu belirten Ergün, Türkiye'ye ithal edilen araçlarda uluslararası geçerliliği olan belgelendirme kuruluşlardan alınması gereken belgeler bulunduğuna işaret etti. Bu belgelerin ise tip onayı belgeleri olduğunu belirten Ergün, Bakanlığın ise bu tip onayı belgeleriyle ilgili yaptığı bazı işlemler bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Bazı firmaların tip onay belgeleriyle ilgili sahte evrak düzenledikleri ya da aracı kuruluşların sahte belgeyle tip onayı belgesi aldıkları, bu tür müracaatlarda bulundukları tespit edildi. Araçta bir sorun olmayabilir, araç güvenli olabilir, her türlü testten geçmiş olabilir. Ama belgesinin sahte olması nedeniyle bazı sorunlar var. Böyle bir soruşturma nedeniyle bizim bazı kamu görevlilerinin 1,5 yıl önce görevlerine son verdik. Bir kısmı memuriyetten mahrum bırakıldılar. Bir kısmı başka yerlere tayin edildiler. Böyle bir uygulama oldu. Bununla ilgi tabi savcılıklara suç duyurusunda bulunduğumuz hadiseler de var. Onları savcılıklar takip edecek.'' -ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ÇAĞLAR'IN İSTİFASI- Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın görevinden istifa etmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Ergün, ''Bir yorum yapmayacağım. Sizin söylediğiniz gibi bankacılık sektörünün kendi içinde belki görev değişiklikleri olabilir. Farklı bir yerde görev alacak olabilir. O konuyla ilgili arkadaşlarımızın tasarrufları var. O tasarruflar hakkında benim bir yorum yapmam doğru olmaz'' dedi.