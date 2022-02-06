Otomotiv sektörünün ihracatı ocak ayında geriledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) verilerine göre Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin ocak ayındaki ihracatı yüzde 1,6 düşüşle, 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Ülke ihracatında ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,7 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdiğimiz 2022 yılının ilk ayında en büyük ürün grubu yine tedarik endüstrisi oldu. Binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış kaydettik. Ülke bazında ise Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere yüzde 40'lara varan oranlarda yüksek oranlı artışlar yaşandı. Fransa ve İtalya'ya ise çift haneli düşüş yaşadık" diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı arttı

Ocak ayında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi" ihracatı yüzde 7 artarak 951 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. "Binek otomobil" ihracatı yüzde 21 azalarak 654 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3 artarak 440 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 39 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.