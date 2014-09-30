Otomotiv sektöründe yeni çağ



Almanya’nın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunan Volkswagen Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn şirketini 2018 yılına kadar dünyanın en büyüğü yapmak istiyor. Sektörün içinde olan bazı uzmanlara göre Winterkorn söz konusu hedefe içinde bulunduğumuz yılın sonunda bile ulaşabilir. Ancak rekor satış rakamları ve son derece iyi istatistiklere rağmen başarılı yöneticiyi tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor otomotiv dünyasında. Bir süre önce Volkswagen’ın merkezi Wolfsburg’da yaklaşık bin kişilik bir yönetici grubuna konuşma yapan Winterkorn, otomobil ile internetin birlikteliği, ulaşımda yeni yöntemler ve otomobil paylaşımı modelinin şirket felsefesini zorunlu olarak nasıl değiştireceğini dile getirdi.

25 yılı aşkın süredir otomotiv endüstrisine yönelik hizmet veren uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young çalışanı Peter Fuß da yaşanan süreci müzik endüstrisindeki plaktan CD’ye, CD’den iTunes’e geçilen sürece benzeterek, otomotiv sanayinin de böyle bir paradigma değişikliği içinde olduğunu belirtti.

Ulaşımda artan seçenekler

Modern müşteri artık kendine ait bir otomobile sahip olma konusunda ısrarcı değil. Onun önceliği A noktasından B noktasına en uygun ve rahat şekilde ulaşmak. Bunun için akıllı telefonundaki uygulamalar sayesinde dilediğinde tren, dilediğinde otobüs, kiralık elektrikli bisiklet, o güzergâhta yolculuk eden biri ile yolculuk gibi, buna benzer daha pek çok seçenekten birini tercih edebiliyor. Bazı otomotiv devleri bu yeni çağa ayak uydurmaya başladılar. Örneğin Mercedes- Benz firması “Car2Go” adını verdiği sistemle büyük şehirlerde otomobile ihtiyaç duyanlara alternatif çözüm sunuyor. Aynı hizmeti BMW grubu “DriveNow” adı ile sunuyor. Burada şehrin her tarafında bulunan araçlara, daha önce sisteme kaydolmuş kişiler belli bir şifre ile binip, otomobili park edene dek kullandıkları süre için belli bir ücret ödüyorlar. Dakika hesabı ile kesilen bu ücret kredi kartından çekiliyor. Şehir içi yolculuklar için müşterinin sahip olduğu geniş seçenek yelpazesi uzun mesafelerde azalıyor. Ancak her halükarda otomobil artık yavaş yavaş bir prestij objesi olmaktan çıkmaya başladı. İnternet ile yetişen yeni nesil için otomobil, birçok ulaşım seçeneğinden biri sadece.

Silikon Vadisi de sektöre giriyor

Otomotiv devlerini endişelendiren bir başka tehlike de Google, Apple ve Facebook gibi dev şirketlerin bu alana yönelme ile ilgili planları ve hatta çalışmaları. Bergisch Gladbach Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinden Otomobil Uzmanı Stefan Bratzel tüketici ile iletişime geçmenin yeni ulaşım modellerinde çok merkezi bir rol oynadığını ifade etti. Bratzel ayrıca Google, Facebook ya da Apple gibi şirketlerin ulaşım sektöründe hizmet vermeyi başarmaları ve ulaşım zincirini kontrol edebilmeleri durumunda gelecekte bu pazarın çok ciddiye alınması gereken oyuncuları olabileceklerini kaydetti.

Alman otomotiv sanayi şu ana dek internet bağlantılı otomobiller ve dijital ulaşım modelleri konusunda, uluslararası rekabette gayet iyi bir konumda. Ancak Google’ın “Concept Car” adını verdiği proje bu şirketlere soğuk terler döktürebilir yakında. Youtube’da yayınlanan bir videoda yumurta şeklinde, direksiyonu ve pedalları olmayan bir aracın iki kişiyi kendiliğinden A noktasından B noktasına taşıdığı görülüyor. Bu da günümüz insanının ihtiyacını karşılamaya yetiyor.