Otomotiv sektörü AB ve Türkiye’de hızla daralıyor

Ocak ayında toplam üretim Türkiye’de yüzde 65 azalırken, Avrupa'da da otomobil satışları aynı ayda yüzde 27 ile rekor oranda düşerek 958,5 bine indi.



Krizin en fazla etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyor. Otomotiv sektöründe 2008 Haziran ayından beri üretim, ihracat ve satışlar düşüyor. Sektördeki sıkıntı 2009 Ocak ayında da değişmedi. 2009'un ilk ayında iç pazarda satışlar yüzde 40'a yakın düştü, ihracat yüzde 64 azaldı.



Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre, toplam pazar ile otomobil pazarında 2008 yılı haziran ayından bu yana devam eden gerileme, ocak ayında da devam etti. Otomotiv sanayinde üretim, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,8 oranında azalarak, 113 bin 250 adetten 38 bin 775 adede geriledi. Toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 daralarak 21 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı da yüzde 29,1 oranında azalarak 13 bin 173 adede geriledi.



Ocak ayında, midibüs pazarı yüzde 62, kamyon pazarı yüzde 57 daraldı. Otobüs pazarı ise yüzde 30 oranında arttı. Traktör pazarındaki düşüş ise yüzde 82 düzeyinde oldu.



İhracatın yüzde 90'ının gerçekleştiği Avrupa pazarındaki daralmanın sonucu, 2008 yılı ağustos ayında başlayan sipariş iptalleriyle azalan otomotiv ihracatı, ocak ayında da düşüşünü sürdürdü. Bu ayda toplam ihracat yüzde 64, otomobil ihracatı ise yüzde 60,9 oranında azaldı.



Ocak ayında Oyak Renault 9 bin 400 adet otomobil, Tofaş 3 bin 400 adet otomobil ve 5 bin 700 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 9 bin 100 hafif araç, Ford Otosan 6 bin 500 adet hafif ticari araç, Toyota ise 4 bin 300 adet otomobil ihraç etti.



Üretim beş yıl geriye gitti



Otomotiv sanayinin geçen ay toplam üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,8 oranında azalarak 113 bin 250 adetten, 38 bin 775 adede, otomobil üretimi ise yüzde 61,2 oranında azalarak 61 bin 507 adetten, 23 bin 838 adede geriledi.



Ocak ayında üretim, büyük kamyonda yüzde 95, midibüste yüzde 82, küçük kamyonda yüzde 74, kamyonette yüzde 71, minibüste yüzde 63 ve otobüste yüzde 1 oranında azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 55 azalarak 988 bin adet oldu.



Ocak ayında, ticari araç ve otomobil üretimi, 5 yıl geriye giderek, 2004 yılı ocak ayı üretim değerlerinin altında gerçekleşti. Bu ayki büyük kamyon üretimi ise son 10 yılın en düşük değeri oldu.



Avrupa’da otomobil satışlarında rekor düşüş



Avrupa'da son 9 aydır sürekli gerileyen otomobil satışları, ocak ayında yüzde 27 ile rekor oranda düşerek 958,5 bine indi.



Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Avrupa'da otomobil satışları geçen yıl mayıs ayından bu yana düşüşünü sürdürüyor. Satışlardaki daralma mayısta yüzde 7,8, haziranda yüzde 7,9, temmuzda yüzde 7,3, ağustosta yüzde 15,7, eylülde yüzde 8,2, ekimde yüzde 14,5, kasımda yüzde 25,8 ve aralıkta yüzde 17,8 düzeyinde gerçekleşti.



Malta ve Kıbrıs Rum kesimi dışındaki 25 AB üyesiyle İsviçre, Norveç ve İzlanda'yı kapsayan verilere göre geçen ay tüm ülkelerde oto satışları düşerken pazar daralması İzlanda'da yüzde 88,1, Letonya'da yüzde 77,5, Litvanya'da yüzde 67,3 ve İrlanda'da yüzde 66,5'i buldu.



Oto satışları, Avrupa'nın önde gelen pazarları Almanya'da yüzde 14,2, İtalya'da yüzde 32,6, Fransa'da yüzde 7,9, İngiltere'de yüzde 30,9, İspanya'da yüzde 41,6 ve Hollanda'da yüzde 15 azaldı.



Avrupa'da geçen ay Audi, Seat ve Skoda markalarının da sahibi Alman Volkswagen yüzde 20,8 payla liderliğini sürdürürken, Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA grubu yüzde 13,4, Amerikan Ford yüzde 10,7, İtalyan FIAT yüzde 8,7, Amerikan GM yüzde 8,4, Fransız Renault yüzde 7,5, Japon Toyota yüzde 5,3, Alman lüks otomobil üreticileri Daimler yüzde 5 ve BMW yüzde 4,6 pay aldı.

