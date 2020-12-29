Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Yenigün: İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yapılmasa 4 bin kişi işinden olabilirdi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke arasındaki yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi oluşturan otomotiv sektörü tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandı. Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Brexit, her iki ülkenin otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreçti. 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olabilirdi. Otomotiv sektörü Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16’sını oluşturmakta. Bu sebeple OSD olarak Anlaşmalı Brexit’in ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA’nın imzalanmasını çok büyük memnuniyetle karşıladık” dedi.

Brexit sürecinin anlaşmasız ayrılık ile sonuçlanması durumunda ülkemiz otomotiv sanayisinin ağır bir süreçten geçeceği ihtimalini hatırlatan Haydar Yenigün, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Anlaşmasız ayrılık durumu, otomotiv ihracatımızda yıllık yaklaşık 50 bin adetlik azalma ve tedarik sanayi ihracatımızda 150 milyon dolar kayıp yaratabilirdi. Bunun sonucunda da yaklaşık 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olacak kadar yıkıcı etkiler doğurabilirdi. Bakanlığımızla yaptığımız istişarelerde, AB ile Birleşik Krallık’ın anlaşmaya varmasının hemen akabinde Türkiye’nin de Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu biliyorduk. Bu süreci son derece hassasiyetle yönettiğini bildiğimiz Ticaret Bakanlığımızın gayretleri ile anlaşmanın sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Öte yandan bu süreçte Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin de ekonomimiz için ne kadar kritik olduğunu da bir kez daha gördük. AB ile aramızda Gümrük Birliği olmasına rağmen, AB’nin Birleşik Krallık ile yaptığı müzakerelerin dışında kalmış olmamız, yapılan anlaşmanın menşe hükümlerinden yararlanamayacak olmamız gibi hususları ortaya çıkardı ki, artık 25 yılını dolduran Gümrük Birliği kurallarının günümüzün ekonomik dünyası için yeterli olmadığını gösterdi.”

2019 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı

2019 yılı verilerine göre, otomotiv ana sanayinin Birleşik Krallık’a yapılan ihracatı adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.