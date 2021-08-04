Otomotiv pazarı Temmuz'da fren yaptı; satışlar yüzde 45 azaldı

2020’nin ilk yarısında hızlı büyüme gösteren otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 adede geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36 bin 311 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 adede indi.

Dünya’nın haberine göre otomobil pazarındaki daralmada artan fiyatlar ve çip krizinin yanı sıra uzun süren bayram tatili de etkili oldu.

İhracat da azaldı

Öte yandan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.