-Otomotiv, küresel krize meydan okuyor ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Dünya, otomotivde üretim ve pazarlama alanında küresel krizin etkilerine meydan okuyor. Otomotiv araştırma kuruluşlarından J.D Power'ın 2011 yılı ikinci çeyrek otomotiv pazarı tahminlerine göre, dünya otomotiv pazarının geçen yıla oranla yüzde 5,3 oranında artarak 79 milyon 451 bin adete yükseleceği tahmin ediliyor. 2012 yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla oranda yüzde 10,2 artışla, 87 milyon 574 bin adete ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 6,9 milyar olduğu dikkate alındığında bu, 2012'de her 78 kişiden birinin aracını değiştireceği ya da yeni araç alacağı anlamına geliyor. Tahminlere göre, bu yıl otomotiv satışlarında yüzde 17,8'lik düşüş ile kan kaybedecek Japonya, 2012'de yüzde 25,0 ile satışını en çok artıran ülke olacak. 2012'de otomotiv satışlarında en fazla artışı Japonya'dan sonra yüzde 13,6 artışla Asya-Pasifik, yüzde 12,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 7,4 ile Doğu Avrupa ülkeleri, yüzde 6,3 ile diğerleri, yüzde 5 ile Mercosur ülkeleri (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay), yüzde 2 ile de Batı Avrupa ülkeleri izleyecek. Satışlarda 31 milyon 579 bin ile Asya Pasifik ülkeleri ilk sırada yer alacak. Bunu, 17 milyon 797 bin ile Kuzey Amerika ve 15 milyon 206 bin ile de Batı Avrupa ülkeleri takip edecek. -Dünya üretimi 2011 ve 2012'de yeni bir rekora imza atacak- Dünya toplam otomotiv üretimi ise geçen yıla oranla yüzde 4,5 artarak, 81 milyon 671 bin adete yükselecek. Böylece dünya üretimi 2011 yılında da yeni bir rekor seviyesine ulaşmış olacak. 2012 yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artışla 90 milyon 462 bin adete ulaşması bekleniyor. Bu yıl toplam üretimde en fazla artışın yüzde 11,9 ile Doğu Avrupa ülkelerinde görülmesi beklenirken, 2012'de ise üretim artışında birinciliği yüzde 25,4 ile Japonya ele geçirecek. En çok üretimi de 35 milyon 705 bin adet ile Asya-Pasifik ülkeleri gerçekleştirecek. -TÜRKİYE'DE DURUM Öte yandan, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 13 artışla 884 bin adede, otomobil üretimi ise yüzde 8 artışla 477 bin adete ulaştı. Türkiye'de 2012 yılında yaklaşık 2 milyon adetlik toplam otomotiv üretimi hedefleniyor. /* Dünya otomotiv satışları Dünya otomotiv üretimi -------------------------- ----------------------- 2011 2012 değişim 2011 2012 değişim Bölgeler (bin adet) (yüzde) (bin adet) (yüzde) --------- ------ ----- -------- ----- ----- -------- K.Amerika 15.816 17.797 12,5 13.252 14.439 9,0 Mercosur 4.628 4.860 5,0 4.432 4.578 3,3 Batı Avrupa 14.907 15.206 2,0 14.305 14.487 1,3 Doğu Avrupa 4.694 5.040 7,4 6.723 7.079 5,3 Japonya 4.066 5.082 25,0 8.386 10.514 25,4 Asya/Pasifik 27.803 31.579 13,6 31.369 35.705 13,8 Diğerleri 7.537 8.010 6,3 3.204 3.660 14,2 Dünya 79.451 87.574 10,2 81.671 90.462 10,8 */