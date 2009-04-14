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Yaşam

Otomotiv gazetecilerinin gözdesi Fiat 500

Fiat 500, New York Otomobil Fuarı kapsamında otomotiv gazetecileri tarafından "2009 Yılının Dünya Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.

14 Nisan 2009 03:00

Fiat'ın küçük sınıftaki modeli 500, New York Otomobil Fuarı kapsamında otomotiv gazetecileri tarafından "2009 Yılının Dünya Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce COTY tarafından Avrupa'da "Yılın Otomobili" seçilen Fiat 500, son olarak İngiltere'de "2009 Yılının Şehir Otomobili" unvanıyla ödüllendirilmişti.

Seçkin otomotiv gazetecilerinin ve endüstriyel tasarım alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri tarafından "2009 Yılı Dünya Tasarım Ödülü"ne layık görülen Fiat 500, finalde Citroen C5 Sedan ve Jaguar XF'i geride bıraktı.

2004 yılından bu yana düzenli olarak her yıl verilen ve New York Otomobil Fuarı kapsamında açıklanan ödülü, geçtiğimiz sene Audi;nin R8 modelikazanmıştı.

Fiat 500, Türkiye'de ÖTV indirimi sonrası 25 bin 230 liradan başlayan anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.

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