Otomotiv Gazetecileri Derneği yılın aracını seçti

Bu yıl 5. kez Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ve derneğe üye olan otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belli olan Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında sona gelindi. Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının kazananı 5000 puan ile Renault'un Türkiye'de üretilen modeli Clio oldu.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; bu yıl 5.’si düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması da Covid-19 salgınından etkilendi. Önceden planan test sürüşleri, markaların OGD üyeleriyle bir araya gelip sunum yapması gibi durumlar bu yıl ne yazık ki yapılamadı. Hatta yarışmanın sonuçlarının açıklanacağı gala da bu sene internet üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleşti.

Renault markasının Türkiye’de üretilen Clio modeli 5000 puan ile Türkiye’de Yılın Otomobili oldu.

7 finalistin puanları

– RENAULT CLIO 5000

– PEUGEOT 2008 3590

– OPEL CORSA 2540

– NISSAN MICRA 1510

– MERCEDES A SERİSİ SEDAN 1850

– CITROEN C5 AIRCROSS 2120

– BMW 3 SERİSİ 1890