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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi ihracat lideri İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 15:40

-Otomotiv endüstrisi ihracat lideri İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Türkiye'nin ihracattaki en önemli lokomotifi otomotiv endüstrisi, eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 12 artırarak bir milyar 1 milyar 665 milyon dolara yükseltti. Böylece otomotiv endüstrisi bir aylık aradan sonra ihracat liderliğini yeniden devraldı.  Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi bu artışı kur avantajı ile yan sanayiden gelen yüzde 26 seviyesindeki yükselişle yakaladı. OİB'in hazırladığı eylül ayı ihracat raporunda, Türkiye'nin genel ihracatı eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 10.7 milyar dolara ulaşırken, otomotiv endüstrisi de bundan yüzde 16 pay alarak bir milyar 665 milyon dolar dış satışa ulaştı. Rapora göre ürün grupları tek tek incelendiğinde, otomotiv yan sanayi yüzde 26 artışla eylül ayında 732 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Raporda ayrıca otomotiv yan sanayinin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'una yönelik dış satış artışı gerçekleştirmesi dikkat çekti. Yan sanayinin dış satışı otomotivin kalbi Almanya'ya yüzde 46, İran'a da yüzde 81 oranında artış gösterdi. 

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