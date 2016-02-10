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Ekonomi
Deutsche Welle

Otomotiv devleri 2,5 milyon aracı geri çağırıyor

Alman otomotiv devleri, Daimler, VW, Audi ve BMW, kusurlu hava yastıkları nedeniyle ABD’de yaklaşık 2 milyon 500 bin aracı geri çağırıyor.

10 Şubat 2016 23:17


Alman otomobil üreticileri, Japon şirketi Takata'nın kusurlu hava yastıkları nedeniyle ABD'de yaklaşık 2 milyon 500 bin aracı geri çağırıyor. Daimler, Volkswagen ve Audi'nin ardından BMW de çarşamba günü araçların geri çağırılacağını duyurdu.

Volkswagen 2006 -2014 yılları arasında üretilen 680 bin aracı, Audi 2005-2014 yılları arası üretilen 170 bin aracı, BMW ve Daimler firmaları da 840 bin aracı geri çağırıyor.

Volkwagen firması, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından belli bir model Takata hava yastığının 'muhtemelen kusurlu' olduğu yönünde bilgilendirildiğini açıkladı. Bir firma sözcüsü, söz konusu hava yastığı modelinin Golf, Passat ve Eos modellerinde yer aldığını belirtti.

24 milyon araç geri çağrıldı

Alman otomotiv devleri arasında ilk olarak Daimler yüzbinlerce aracı geri çağıracağını açıklamıştı. Daimler tröstü tarafından salı günü yapılan açıklamada ABD'de 840 bin aracın geri çağırılacağı duyurulmuştu. Stuttgart merkezli tröst, geri çağırma işleminin maliyetini de yaklaşık 340 milyon euro olarak açıklamıştı.

Bu açıklamayı, çarşamba günü Volkswagen, Audi ve BMW'den yapılan açıklamalar takip etti.

ABD'de şimdiye dek yaklaşık 24 milyon araç, kusurlu Takata hava yastıkları nedeniyle geri çağrıldı. Hatalı hava yastıklarının patlayarak etrafa metal şarapnel parçaları saçtığı, ölüm ve yaralanmalara yol açtığı ileri sürülüyor. Küresel çapta ölümle sonuçlanan ve kusurlu hava yastıkları ile bağlantısı tespit edilen 10 trafik kazasının 9'u ABD'de meydana geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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