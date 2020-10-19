Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında 1999 depreminde büyük hasar gören ve klinikleri kapatılan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi arazisinin bir bölümüne otopark yapılmasını eleştirdi.

"İSPARK tarafından inşa edilen modern otopark 840 araç kapasiteli. Hastalarımızı kurtarmak için depreme dayanıklı hastane yapamadık ama depreme dayanıklı harika bir otopark inşa ettik!" diyen Turan, "Böylece, otomobillerimizin, insanlarımızdan daha değerli olduğu devlet tarafından da onaylanmış oldu! Sağlık Bakanlığı iftihar edebilir (!)" ifadelerini kullandı.

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