Otomobillere ve rapor tutan polise çarptı: 5 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaza yapınca emniyet şeridinde duran otomobilin başındaki kişilere ve rapor tutan polise çarptı. Yaralanan 1\'i polis 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, dün gece TEM\'deki Taysat Kavşağı\'nda meydana geldi. Murat Ağçabağ yönetimindeki 06 ACB 72 plakalı otomobil önünde giden Abdürrezzak Akbaş yönetimindeki 34 JJ 2056 plakalı otomobile, ardından kaza tutanağı tutulması için emniyet şeridinde park edilen 34 TJ 5751 plakalı otomobile çarptı. Rapor tutulması için otomobilin başında olan Hasan Karayigen ve Mehmet Selviboy ile bariyerlere çarpan aracı kontrol eden trafik polisi memuru Adem B. çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Balcı, Hacı Yıldırım, Hasan Karayigen, Murat Selviboy ve polis memuru Adem B\'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar yapılan ilk müdahale ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Ağçabağ kazanın ardından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



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