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Yaşam
Deutsche Welle

Otomobillere de sigara yasağı

Federal Tabipler Odası otomobilde çocuk varken, araç içinde sigara içilmesinin yasaklanması çağrısında bulundu.

28 Mayıs 2016 14:44


Federal Tabipler Odası'nın (BÄK) Hamburg'da düzenlenen kongresine katılan delegeler Alman hükümetine çocuk ve gençleri özellikle dar alanda sigaranın olumsuz etkilerinden korumak için söz konusu yasanın çıkarılması ve yasaya uymayanların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Toplantının katılımcıları araçlarda sigara içilmesinin kanserojen maddelerin yüksek konsantrasyonda solunmasına neden olduğu için çocuk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda pasif içiciliğin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan araştırmalar örnek verildi.

Kongredeki talepler arasında sinema ve reklam panolarında sigara reklamlarının yasaklanması, tütün endüstrisinin siyasi etkinliklere sponsorluk yapmasının önüne geçilmesi ve kamuoyunda ücretsiz tütün ürünleri dağıtımının engellenmesi gibi geniş çaplı bir yasak uygulanması da bulunuyor.

Almanya'da son yıllarda tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi tartışılıyor. İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde hâlihazırda otomobilde çocukların da yolculuk etmesi durumunda sigara içilmesini engelleyen bir düzenleme bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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