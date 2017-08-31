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Otomobillerden çanta çalan hırsız yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerin camlarını kırarak içerisindeki çantaları çalan 29 yaşındaki Ramazan Y

31 Ağustos 2017 18:57

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, otomobillerin camlarını kırarak içerisindeki çantaları çalan 29 yaşındaki Ramazan Y., polis tarafından yakalandı.
Kentte son günlerde, park halinde bulunan 2 otomobilin camları kırılarak içlerindeki çantalar çalındı. Olayların ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlığı benzer suçlardan sabıkalı Ramazan Y. tarafından yapıldığını belirledi. Polis, kimliğini saptadığı Ramazan Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Sorgulamasında suçunu itiraf ederek, içerisindeki değerle malzemeleri aldıktan sonra çaldığı çantaları boş araziye attığını söyleyen Ramazan Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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