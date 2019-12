Otomobiller mikrop yuvası

İngiltere'de yapılan son araştırma, otomobillerin içinin ve bagajlarının mikrop yuvası olduğunu ortaya koyuyor.



İngiltere'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi için yapılan ve 25 otomobilin iç bölümü ile bagajlarının rastgele incelendiği araştırmada, ortalama bir İngiliz otomobilinde her santimetre karede 285 tür bakteri tespit edildi. Bunların en az 10 tanesinin önde gelen bakteri tiplerinden olduğu anlaşıldı.



En kirlisi vites kolu



Ashton Üniversitesi'nden mikrobiyolog Anthony Hilton'ın başkanlık ettiği çalışmada, direksiyonun en çok mikroba evsahipliği ettiği düşünülürken, santimetre kareye 356 mikrobun düştüğü vites kolunun otomobilin içindeki en kirli yer olduğu ortaya çıktı.



Santimetrekarede 300 ila 400 bakterinin bulunduğu bagaj halısı da bakterilere en fazla evsahipliği yapan yerler arasında belirlendi.



Mikrobiyolog Hilton, otomobillerde bakterilerin büyük bölümünün, ölü deri hücreleri ile ayakkabı, el ve hayvan patileri ile taşınan toprak aracılığıyla geldiğini belirtirken, insanların çoğunlukla bunlardan enfekte olmadıklarının altını çizdi.



İnsanların daha çok araç kullanmaları, bir ev ortamı gibi otomobil içinde yiyip içmelerinden dolayı, arabaların içlerinin mikrop yuvası olduğunu belirten Hilton, "Araştırmamız, arabalarda bulduğumuz organizmaların bir tuvalette bulunanlardan hiç de seyrek olmadığını ortaya koyuyor" diye konuştu.



Araştırmacılar, mikropların araçlara havalandırma ve ısıtma bölümlerinden de girdiklerine işaret ediyorlar.



ABD'de 2006'da yapılan ve Amerikan arabalarının İngiliz otomobillerine göre daha temiz olduğunu ortaya koyan geniş çaplı araştırmada da, Arizona, California, Florida, Illinois ve başkent Washington DC'den 100 otomobilin içi incelendi.



Evlilerin araçları daha kirli



Her otomobilin 11 değişik yerinden örnekler alan ve sürücünün erkek veya kadın, evli ya da bekar olduğunu not eden bilim adamları, sonuçlara baktıklarında en temiz aracın Arizona'dan bekar bir erkeğe, en kirli arabanın da Florida'dan evli bir kadına ait olduğunu gördüler.



Şaşırtıcı olmayacak şekilde dörtçeker arazi araçları ve minibüslerin küçük modellerden daha çok bakteri barındırdığını belirleyen araştırmacılar, evlilerin otomobillerinin bekarlardan daha mikroplu olduğunu tespit ettiler.



Amerikan araştırmasında otomobillerde en kirli yerler sırasıyla kontrol paneli (göğüs), CD çalar, bardak tutucu ve çocuk koltuğu olarak tespit edilirken, sık sık tutulan kapı kolu, pencere açma düğmesi ve emniyet kemeri gibi yerler daha temiz çıktı.



Araca dökülen yemek artıklarında bakterilerin geliştiğini ve kontrol panelinin aracın en sıcak yeri olması dolayısıyla en çok mikrobu barındıran bölüm olduğunu belirleyen araştırmacılar, yaşanan kentin de mikrop sayısının artışına etki ettiğini belirtiyorlar.



Bilim adamları, nemli ve sıcak bölgelerin iklimlerinin, aracın içini bir sauna gibi yapmasından ötürü daha çok bakteri ürettiğine, soğuk ve nemli yerlerin de aracın içinde küf tabakasının çoğalmasına yardımcı olduğunun altını çiziyorlar. (AA)