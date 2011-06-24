-OTOMOBİLLER ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, mevcut otomobillerin tam elektrikli otomobillere dönüştürülmesi için bir takım kurumların çalışmalar yürüttüğünü, bunu yapmanın da mümkün olacağını bildirdi. Bakanı Nihat Ergün, Bakanlık bahçesine kurulan elektrikli otomobiller için şarj istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir konuşma yapan Ergün, Türkiye'de kamu kurumları olarak ilk defa tam elektrikli bir otomobilin kullanımınına ilişkin önemli bir adım atarak bakanlığa elektrikli şarj istasyonu kurduklarını bildirdi. Bakanlığa ilk etapta 5 adet elektrikli otomobil (Renault Fluence) alınması için sipariş verildiğini bildiren Ergün, bu otomobillerin kullanımının ise ilerleyen günlerde başlanacağını kaydetti. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör kuruluşlarının bu teknolojiyi kullanarak söz konusu teknolojinin gelişimini destekleyeceklerini ifade eden Ergün, bir ülkede yeni teknolojinin gelişimi için o ülkenin iç potansiyelinin en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. -TEST SÜRÜŞÜ YAPTI- Bakan Ergün'ün, Renault Fluence'u marka otomobili şarj istasyonunda sembolik olarak şarj etmesinin ardından, aynı otomobille bir test sürüşü gerçekleştirdi. Bakanlık çevresinde bir süre otomobili kullanan Ergün, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Otomobili nasıl bulduğunun sorulması üzerine Bakan Ergün, söz konusu otomobilin bütün üretim ve test safhalarından geçen tam elektrikli bir otomobil olduğuna dikkat çekerek, bütün projeksiyonlarının da üretim ve kullanıma göre gerçekleştirildiğini anlattı. Otomobilin içinde klima ve radyo sesinden başka bir ses duyulmadığını belirten Ergün, motor sesi olmadığı için aşırı sessizlikten şikayet bulunduğunu kaydetti. Bu yüzden aşırı sessizlikle ilgili bazı çalışmalar yapıldığını belirten Ergün, ''başlangıçta bir aküyle 140 kilometre kadar gidilebiliyordu. Fakat daha sonra hem geri elektrik kazanımı hem de akünün ömrünü uzatmayla ilgili Ar-Ge çalışmaları şimdi 215 kilometreye kadar ömrü çıkarmış oldu'' dedi. Otomobil'in gerçekten çok hızlı hareket edebilme özelliğine sahip olduğunu, gaza ani yüklenilmesi halinde yüksek hızlara ulaşılabildiğini belirten Ergün, ''Tabii şu anda hız sınırlaması var. 135 kilometreden fazla hız yaptırmıyor. Bir elektronik sistemle hız kesici devrede ve 135 kilometreyi geçemiyorsunuz. Biz de geçemedik. Denedik yani. Acaba ne kadar hız yapabiliriz diye sınırları zorladık'' diye konuştu. Otomobilin kullanılması son dere kolay ve konforlu olduğunu belirten Ergün, elektrikli otomobillerin gelecekte herkesin kullanımı için iyi bir tercih olacağını belirtirken zaman içerisinde bu konuda çok değişik modellerin ortaya çıkacağını kaydetti. Söz konusu otomobilin Türkiye'de üretilen ilk elektrikli otomobil olduğuna dikkat çeken Ergün, diğer markalarında hızlı bir şekilde yeni veya mevcut markanın değişik modellerinin elektriklisini piyasaya çıkaracağından emin olduğunu kaydetti. -''BEN ŞAHSIMA ALIRIM''- Bir gazetecinin ''Satışa sunulduğunda siz kendiniz de alacak mısınız'' diye sorması üzerine Ergün, bakanlık olarak zaten 5 adet aldıklarını söyledi. Aynı gazetecinin ''Kişisel olarak alacak mısınız'' demesi üzerine de Ergün, ''ben şahsıma alırım. Şu sürüşten sonra şahsıma elektrikli aracı gerçekten alırım'' dedi. Aracın maiyetinin sorulması üzerinde Ergün, şunları kaydetti: ''Üretim maliyetleri elbette biraz daha farklı olabilir ama dikkat ederseniz biz elektrikli araçlarda özel tüketim vergisiyle alakalı düzenlemeler yaptık. Yani yüzde 37 olan normal araçlardaki vergiyi yüzde 3 olarak elektrikli araçlarda kullanıyoruz. Dolayısıyla yüzde 34 gibi bir maliyet avantajını teşvik amacıyla vergiden zaten ortaya çıkartmış olduk. Ama esas bunun kullanımda çok ciddi bir maliyeti var. Yani 100 kilometreyi bir dizel araçta 25-30 liraya giderken bununla 2,5 liraya gidiyorsunuz. 25-30 lira yerine 2,5-3 lira gibi bir kullanım maliyeti, müthiş bir ekonomi. Esas ekonomi bunun kullanımı sırasında ortaya çıkacak. Dolayısıyla elektrikli araçlar önümüzdeki yılların en popüler araçları olacak. Bunu görüyoruz. Zaten bir projeksiyon var. 10-15 yıl içinde her 4-5 araçtan biri elektrikli araç olarak piyasada kullanılacak.'' Bakan Ergün, söz konusu aracın evde de şarj edilebileceğini belirtirken bunun maliyetinin ise ev elektriği fiyatından olacağını kaydetti. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV'sini düşürdüklerini de anımsatan Ergün, bu araçların yaygınlaşması halinde bunun vergisinin arttırılmasına yönelik bir politikanın doğru olmayacağını bildirdi. -MEVCUT OTOMOBİLLER ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK- Sorular üzerine akünün maliyetinin otomobilin maliyeti içinde yer alacağını, akü için ayrı bir para ödenmesinin söz konusu olmayacağını belirten Ergün, mevcut otomobillerin tam elektrikli otomobillere dönüştürülmesi için bir takım kurumların çalışmalar yürüttüğünü, bunu yapmanın da mümkün olacağını bildirdi. Bunun teknik ve hukuki altyapısını da hazırladıklarını belirten Ergün, bu işlem için yetkilendirilmiş kuruluşlar olacağını anlattı. Ergün, normal otomobillerin elektrikliye dönüştürülmesinin maliyetinin ise 3-4 bin lirayı bulacağını bildirdi.