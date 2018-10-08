Otomobiller çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Antalya- Isparta yolunun Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü mevkisinde öğleden sonra meydana gelen kazada, 59 FE 598 plakalı otomobille 07 AAC 749 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ali Boz, Ali Erdem Boz, Hüseyin Boz, Meryem Boz, Fatma Hayal Boz, Murat Doğru ve Emre Erdoğan yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Meryem Boz, Fatma Hayal Boz adlı bebekle Murat Doğru’nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.

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