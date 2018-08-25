T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

25 Ağustos 2018 17:38

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi\'nde meydana geldi. Şahmert Kılıçdoğan yönetimindeki 41 KU 474 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şervan Baran Vuran yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Şahmert Kılıçdoğan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar Şahmert Kılıçdoğan, diğer araçta bulunan Şervan Baran Vuran ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZ Alişan KOYUNCUİZMİT Kocaeli DHAKazaTüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz CaddesiKılıçdoğanKUBaran VuranNAAraçtaYaralılarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24