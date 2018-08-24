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Otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı

24 Ağustos 2018 14:27

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ahmet Çağlar yönetimindeki 38 NF 914 plakalı otomobil, Toklar Mahallesi\'ne giden Murat Yılmaz\'ın kullandığı 38 RP 922 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tomarza Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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